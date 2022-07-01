مصر تصحو على فاجعة كبرى.. نهاية مأساوية مروعة لأجمل مذيعة مصرية .. لن تصدق اين وجدوا جثتها

عثرت أجهزة الأمن في محافظة الجيزة المصرية، أمس الإثنين، على جثة المذيعة شيماء جمال، مدفونة داخل فيلا بالمنصورية، بعد أن ورد بلاغ يفيد بتغيبها لنحو ثلاثة أسابيع.

ووفقا لموقع صحيفة "المصري اليوم"، كانت أجهزة الأمن في الجيزة قد كثفت الإثنين البحث في ملابسات بلاغ باختفاء شيماء جمال، المذيعة بإحدى القنوات الفضائية، منذ نحو 3 أسابيع.

وشيماء جمال مذيعة اشتهرت باسم "مذيعة الهيروين"، وبدأت عملها كمذيعة ببرنامج "المشاغبة" عام 2017 بقناة LTC.

وخلال تناول إحدى حلقات برنامجها عام 2017 موضوع الإدمان، قامت شيماء جمال بإخراج كيس يحتوي على مادة بيضاء على الهواء مباشرة، في إشارة منها إلى أن هذه المادة هي هيروين، وقالت خلال الحلقة: "أنا وعدت المتصل إني هشم هيروين على الهواء وديني وفيت بوعدي، بس حلوة الشمة أوي".

وبعد تلك الحلقة تم وقف شيماء جمال عن العمل لمدة 3 أشهرـ بسبب مخالفتها المعايير الأخلاقية والمهنية، استجابة لمطلب نقابة الإعلاميين.

وخرجت شيماء جمال بعد وقفها عن العمل وأعلنت أن المادة لم تكن مخدرة بل سكر بودرة، وقدمت اعتذارها للجمهور.