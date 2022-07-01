عندما سألو حسن يوسف هل تزوج عبد الحليم حافظ من السندريلا سعاد حسني؟ فصدمت اجابته الجميع.. لن تصدق ما قاله!

أجاب الفنان حسن يوسف، عن السؤال الذي تكرر مراراً لدى الجمهور وهو هل تزوجت سعاد حسني وعبد الحليم حافظ بالفعل؟.

! ملمحاً الى أشياء حصلت بالفعل ولافتا إلى الكمياء الكبيرة التي جمعت بينهما.

حيث تحدث الفنان حسن يوسف ، في حوار أجراه مؤخرا “كان فيه كمياء مشتركة بيني وبين سعاد حسني، يعني أيام ما كان فيه شادية وكمال الشناوي، ويغنوا سوق على مهلك سوق، الناس تحبهم، وده يخليهم يعملوا أفلام كتير، لأن ده بيدي للعمل روح ويقصر مشوار النجاح.. سعاد حسني كانت نجاح عمر، الله يرحمها”.

وردا على سؤال “بما أنك كنت قريبا من سعاد حسني وعبد الحليم حافظ.. هل تزوجا بالفعل؟”؛ قال: “والله معرفش، أنا فيا خصلة، مهما كنت قريب مني لا أسألك عن حياتك الشخصية.. والشواهد بتقول إنهم كانوا بيحبوا بعض، لكن اتجوزوا أو لأ معرفش، عبدالحليم كان يضايق جدا لو حد يسأله على حياته الشخصية”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان حسن يوسف مسلسل “قضاة عظماء ج2” عام 2017، من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالقادر الأطرش، تأﻟﻴﻒ أحمد وليد مارديني وأشرف شتيوي، وبطولة النجوم: أحمد عبدالعزيز، سوزان نجم الدين، طارق الدسوقي، كامل إبراهيم، وشريف عواد وغيرهم.