زواج اسطوري لأفضل نجمة في مسلسل طاش ما طاش الشهير بشكل مفاجئ.. والمفاجأة الذي صدمت الكل في هوية العريس .!! (صورة)

أعلنت الفنانة ريماس منصور نجمة مسلسل طاش ماطاش ارتباطها عبر حساباتها على السوشيال ميديا من شخص يدعى سعود.

ونشرت الفنانة السعودية صورة لها برفقته عبر انستغرام، كذلك نشرت صورا لهما معا عبر سناب شات مرفقة بعبارات حب، معلنة بالتالي عن تحقيق أمنيتها بالارتباط، بينما تلقت عشرات التهاني من زملائها المشاهير.









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A post shared by الفنانه ريماس منصور (@remas_mansoor)

الفنانة السعودية ريماس منصور ارتباطها بشخص يدعى "سعود" من دون أن توضح أي تفاصيل عن هوية عريسها، فنشرت عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي صورة له برفقته مرفقة بأيقونة "قلب" تعبيرا منها على ارتباطها بعلاقة عاطفية معه.

كما نشرت في صور أخرى عبر خاصية الاستوري على انستغرام وعلى حسابها على سناب شات، لقطات رومانسية جمعتها بعريسها، فظهرت إلى جانب سعود بشكل رومانسي وعلقت بالقول ”السعادة أن تجد شخصا يشبه روحك كثيرا"، وأضافت في تعليق على صورة أخرى تجمعها به: "العبرة ليست في البدايات، العبرة بمن يمسك يدك حتى النهاية"

الفنانة ريماس منصور سبق وأن عبرت عن امنيتها بالزواج في تدوينة سابقة عبر حسابها على "انستجرام" احتفلت من خلالها بالسنة الجديدة وقالت أنها تتمنى الزواج وأن يرزقها الله بتوأم وطلبت كذلك من جمهورها أن يعلق على الأشياء التي يتمناها وأن يدعوا لها بتحقيق أمنياتها

فقالت: "وش أحلامكم إلى تتمنون تتحقق في 2020 ؟ اكتبوا لي نقرا أحلام بعض ، انا عن نفسي أتمنى ماتنتهى هالسنة الا وأنا زوجة وأم لتوأم قولوا آمين ولكم بالمثل سنة سعيدة عليكم جميعا تحققون فيها كل أحلامكم".

وشاركت الفنانة السعودية ريماس منصور في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسلين: مسلسل " استوديو 21"، وهو من تأليف منى الشمري ومحمد الفهادي ومن إخراج محمد دحام الشمري. وشارك فيه كل من خالد الفراج، حبيب الحبيب، العنود سعود، زيد السويداء، تغريد الهويش، علي الحميدي.

كما شاركت في مسلسل " ممنوع التجول"، تأليف الكاتبة أماني السليمي والسيناريست بلال سالم ومن إخراج أوس الشرقي، وشارك في العمل كل من ريم عبد الله، ناصر القصبي، رائد الشمراني، أسيل عمران، هبة الحسين، فايز المالكي".