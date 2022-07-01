شاهدوا .. مي سليم بفستان أحمر جريء ومكياج صاخب .. قلبت السوشيال ميديا بجمالها الفتان

ظهرت الفنانة مي سليم في صورة جديدة وهي متألقة في أحدث ظهور لها.

، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، وخطفت جميع الأنظار إليها بصورتها المميزة. صورة مي سليم بفستان أحمر جريء ومكياج صاخب

وطلت مي سليم وهي ترتدي فستان جريء مكشوف الأكتاب باللون الأحمر الرائع، ووضعت المكياج الصاخب الذي أظهر ملامح وجهها الرقيقة، وتركت خصلات شعرها منسدلة على أكتافها وارتدت بعض الإكسسوارات ذات اللون الفضي التي جعلتها مميز وأبرزت شكل الفستان المميز.

مي سليم تعبر عن سعادتها بفيلم 200 جنيه

وعبرت الفنانة مي سليم عن سعادتها بمشاركتها في فيلم 200 جنيه، ومعها الكثير من الفنانين والنجوم المميزين فيمصر، وقدمت شخصية جديدة ومختلفة، وأشارت أيضاً إلى أنه يوجد الكثير من المشاهد الصعبى التي وقفت أمامهم في الفيلم، وهو من أبرز الأفلام الجديدة التي قدمته وحصل على إعجاب كل المشاهدين.