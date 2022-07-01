فنانة شهيرة عاشرت محمود عبد العزيز فـي السر.. وقامت بحرق سيارتة وهاجمت سهير رمزي.. والمفاجأة الصادمة في قرابتها من بوسي شلبي.. لن تصدّق من تكون.!!

الراقصة زيزي مصطفى ولدت في 20 نوفمبر عام 1943 بالقاهرة أسمها الحقيقي زينب عبد العال بدأت زيزي نشاطها الفني في فترة الستينات

كراقصة لتلفت أنظار المخرجين والمنتجين وتقتحم مجال السينما بعدة أعمال مميزة

تزوجت الراقصة زيزي مصطفى من شخص من خارج الوسط الفني

يدعي هشام شلبي ويعتبر هشام الزوج السادس في حياتها وأنجبت منه ابنتها الوحيدة الفنانة منه شلبي قامت زيزي بأعتزال الرقص عندما طلبت منها ابنتها

منه ترك الرقص بسبب معايرته أصدقاءها في المدرسة لها بأن أمها راقصة وما لا يعرفه الكثيرون أن زوج زيزي هو شقيق الأعلامية بوسي شلبي .

بعد أعتزالها أرتدت الحجاب لكنها لم تترك الفن وشاركت بعدد من الأعمال وهي مرتدية الحجاب حيث قامت بأداء العمرة 15 مرة وقامت بالحج مرتين كما أنها قامت بزيارة القدس

لكنها وبعد 20 عام من الحجاب قامت بخلعه وأوضحت في أحد البرامج أن قرار خلع الحجاب جاء بقرار من طبيبها بعد تساقط شعرها وصداعها الدائم .



حلت الفنانة زيزي مصطفي ضيفة على برنامج بالالوان الطبيعية لتدلي بتصريحات لأول مرة حيث كشفت عن قصة حب عاشتها مع الفنان محمود عبد العزيز ووصفتها بأنه حب عمرها

أستمرت أكثر من 5 سنوات نفت أن سبب عدم زواجهما هو غيرت الشديدة عليها ورفضت أن تحسم الجدل حول زواجهما قائلة تقدري تقولي تزوجنا عرفي أتهمت بحرق سيارة

محمود عبد العزيز والنيابة أستدعتني وعندما ذهبت قال محمود لوكيل النيابة لماذا تم أستدعاء زيزي ولم يتم أستجوابها وما هي علاقتها بالحادث

.وأعلنت زيزي خلال لقاءها في برنامج بالألوان الطبيعية أن الإعلامية بوسي شلبي زوجة محمود عبد العزيز هي أيضا شقيقة زوجها هشام شلبي وعمه أبنتها منه وأنها رافقت محمود مع زوجتة في رحلة علاجه الأخيرة.