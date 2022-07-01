ليلى عبد اللطيف تصعق الجميع بتوقعات مُميتة وغير مسبوقة .. وهذا ما سيحدث في عيد الأضحى !!

اعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو للعرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف، والتي فاجأت فيه الجميع بتوقعات مخيفة وذلك بعد تداول صور تفيد بتغير حال التمثال الشهير في مصر "تمثال أبو الهول" والذي تم تداول صور له وهو مغمض العينين.

وكثير من التوقعات التي تنشرها العرافة اللبنانية تكون موجودة ومنشوره في فيديوهات عبر موقع الفيديوهات الشهير بـ “يوتيوب”.

وكانت قد قالت العرافة اللبنانية خلال تصريحات قديمة، أن عام 2022 سيشهد العديد من الأحداث الغريبة والتي تتسبب في تغيير في فصول السنة بشكل ملحوظ، بالاضافة إلى أنه سيحدث حدث غريب يكون محط اهتمام العالم كله.

وتداول فيديو أخر لها يفيد بأن هناك حدث أمنى كبير سيصيب أحد المخيمات في لبنان بشكل مفاجئ، مشيرة إلى أن رقم 22 من اي شهر في عام 2022 سنشهد فيه ظاهرة او شيء معين كبير سيلفت انظار العالم كله.

الجدير بالذكر أن العرفة اللبنانية قد أطلقت العديد من التوقعات التي اثارت الجدل وتحققت نبؤتها، وكانت قد حدثت بالفعل كتوقعها بمصير الفنان سمير غانم ودلا عبد العزيز، وهو ماحصل بالفعل بعد اشهر من أطلاقها توقعاتها .