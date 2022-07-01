كشف كل شي للعن.. هند صبري تكشف المستور عن خالد يوسف والتنازلات التي يطلبها من الفنانات لكي يصنع منهن نجمات

كما هو متعارف عليه فإن المخرج الشهير خالد يوسف أنه يقدم المشاهد الجريئة في أعماله السينمائية والذي ظهر في الكثير من أفلامه مثل فيلم "ويجا" و"هي فوضى" والكثير من الأعمال فهو مشهور بأنه مخرج "للكبار فقط"،

وهذا ما رفضه الكثير من النجمات اللاتي عملن معه بل وهاجموه وأكدوا أنهم نادمين على تمثيل هذه المشاهد ويتمنون حذفها.في عام 2005 أخرج خالد يوسف فيلم "ويجا" للنجوم هاني سلامة، وشريف منير، ومنة شلبي، وهند صبري، ودوللي شاهين وآخرين

، ويدور حول هانى ممثل سينمائي، متعدد التجارب العاطفية، ينزل إلى مدينة الغردقة مع أصدقائه المحامى أدهم وزوجته فريدة، ومريم وعشيقها إبراهيم، وهم شلة أصدقاء منذ أيام الجامعه، وذات مساء يلعبون لعبة جديده تسمي "ويجا"

تحاول اللعبه التنبؤ بالمستقبل، وتدور الأحداث حتى تتوتر العلاقات بشدة بين الأصدقاء، خاصة حين يعرف أدهم أن زوجته تخونه مع إبراهيم، ويذهب كى يقتله وهناك يجتمع الأصدقاء الذين يقومون بتصفية حساباتهم فيما بينهم بإطلاق الرصاص.

وأعربت الفنانة هند صبري عن ندمها على التمثيل في هذا الفيلم وقالت إنها نادمة على العمل مع المخرج خالد يوسف فى فيلم "ويجا" مؤكدة أنها لن تغامر بتكرار ‏التجربة، وذلك لمبالغته فى تصوير المشاهد الجريئة وأنها لا تستطيع أن تحجر على حريته إضافة ‏إلى عدم وجود كيمياء بينهما‎.‎

الإجابة هذه جاءت خلال حلول هند صبري ضيفة على برنامج "فحص شامل" مع راغدة شلهوب، حيث قالت : "ما فيش حد ماقدمش تنازلات، زى أفلام كان ممكن ماعملهاش فى ظروف أخرى، كنت ‏محتاجة أشتغل علشان اتعرف وانتشر"‎‏.‏

ومن جانبه رد المخرج خالد يوسف على تصريحات هند صبري، وقال خلال لقائه ببرنامج «أنا وأنا» مع الإعلامية سمر يسري، الذي يذاع على قناة ON E عند سؤاله عن علاقته بالفنانات والمشاكل التي بينهم، وعما إذا كان يزعجه هجومهن، مضيفا:

"لا تماما لا يزعجني، بمعني مثلا الفنانة الفلانية عملت معى سواء هي كانت مجهولة وقت اختياري لها أو كانت نصف نجمة وجعلت منها نجمة أو نجمة وساهمت في نجوميتها".

وبمواجهته بفيديو للنجمة هند صبري تقول فيه إن هناك مشاهد اعترضت عليها مع خالد بسبب أنها ليست في السيناريو فرفضت تقديمها وخالد تفهم ذلك، ليرد: هند صديقتي جدا وأحبها، لكن هي لا تقول الحقيقة باختصار لأن الحقيقة المشاهد موجودة بالسيناريو، وعندما اعترضت عليها في التصوير قلت لا بد تتنفذ وبالفعل نفذت المشهد بينها وبين محمد الخلعي.

وولدت الفنانة هند صبري في تونس، وعرفت منذ مشاركتها في فيلمين سينمائيين هما موسم الرجال وصمت القصور للمخرجة مفيدة التلاتلي، ولفتت نظر المخرجة إيناس الدغيدي فدعتها إلى القاهرة وأسندت إليها دور البطولة في فيلم مذكرات مراهقة 2001،

والذي يحكي قصة فتاة مراهقة مصرية من خلال مذكراتها، وهذا الدور هو الذي أعطاها شهرة واسعة في العالم العربي، ومن ثم لمع إسمها بتعدد مشاركاتها حتى أصبحت واحدة من أهم النجمات في السينما المصرية.

ومن أشهر الأعمال التي شاركت فيها مواطن ومخبر وحرامي للمخرج داود عبد السيد وهو الفيلم الذي كررت فيه تقديم المشاهد المثيرة، وهو ما كاد يحصرها لاحقاً في هذه النوعية من الأدوار

، لولا تداركها الأمر في أفلام لاحقة ومن بينها الفيلم عايز حقي، إزاي البنات تحبك وفيلم أحلى الأوقات، ونالت عام 2004 جائزة أحسن ممثلة من المركز الكاثوليكي المصري، عن دورها في فيلم أحلى الأوقات.

وأيضا المخرخ خالد يوسف ولد عام 1964، في مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وحصل على بكالوريوس في الهندسة الكهربية من كلية الهندسة بجامعة بنها عام 1990، وخطى خطواته الأولى في عالم الإخراج، عندما كان طالبًا في الجامعة؛.

حيث أخرج مسرحية "المهرج" للكاتب السوري الراحل "محمد الماغوط" على مسرح الطليعة ضمن النشاط الطلابي للجامعة، وبعد تخرجه شاهده المخرج العالمي "يوسف شاهين" الذي طلبه للعمل معه في السينما.