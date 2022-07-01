هو كبر وهي صغرت.. شاهد كيف أصبح بطل كليب هيفاء وهبي بابا فين بعد 13 عاما ..لن تصدق ان هذا الحسن موجود على الارض

عامًا مروا على طرح كليب الفنانة هيفاء وهبي «بابا فين»، وقد شاركها في ذلك الوقت طفلًا صغيرًا في كليب الأغنية وغنائها وحصد إشادات واسعة من الجمهور باعتباره بطل كليب هيفاء وهبي.

عاد بطل كليب هيفاء وهبي للظهور مجددًا، من خلال فيديو عبر برنامج «تيك توك» يتحدث خلاله عن ذكرياته مع الكليب وهو صغير وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.وجاءت التعليقات على الفيديو بين تأكيد البعض على حفاظ الفنانة هيفاء وهبي على رشاقتها وشكلها الذي لم يتغير على مدار السنين.

وقالت متابعة « هيفاء مدري وش سر جمالها.. الولد كبر وهي صغرت» وفي تعليق آخر قال معجب «وبعدها هیفا صغیره نحنا شیبنا کبیرنا.. هیفا علی حاطة ايدينا» وقال ثالث «كنت أنا أكبر منو كيف صار أكبر مني».