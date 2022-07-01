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الشاب الإماراتي المتحـول بدر خلف: يخرج عـن صمته ويكشف سر خطيرٌ عـن السعودية رهف القنون...لـن تصـدق ماالذي قـاله.!!

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في ظهور جديد له وحظي بتداول اعلامي واسع فقد وجه خبير التجميل الإماراتي ونجم مواقع التواصل الإجتماعي ​المتحول جسدياً بدر خلف​ رسالة عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، إلى إحدى الفتيات،

 

 

وإعتبر العديد من متابعيه أنها موجهة للناشطة السعودية ​رهف القنون​ التي دائماً ما تثير الجدل بإطلالاتها وتصريحاتها.

 


وعلق بدر قائلاً :"شافت محد عطاها وجه، راحت فتحت اونلي فانز، ترا كلنا نقدر نعرض جسمنا و نطلع ملايين بهالطريقة البورن Easy Money بس لفترة معينه، بعد مايملون الناس منك وش راح تسوين".

 

 

وأضاف :"كيف نظرتك لنفسك بتكون؟ احترام وتقديس الذات ماينشرون بفلوس الدنيا، من تخلين جسمك سلعه تخسرين نفسك وروحك وذاتك".

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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