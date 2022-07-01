صـدمة لاتصدق .. انكشاف الديانة الحقيقية للفنانة «نانسي عجرم» التي اخفتها عن اقرب المقربين حتى الآن! !

ميلا، ليا، أبرز مطربين فترة تألقها، هيفاء وهبي، اليسا، ميريام فارس، نجوى كرم، شيرين عبد الوهاب، قصة حياتها

مشوارها الفني، أهم أعمالها، جنسيتها، كل ذلك وأكثر نضعه بين أيديكم اليوم في تقرير كامل عنها وعن حياتها الشخصية ومشوارها الفني في هذا التقرير اليوم.

معلومات عن نانسي عجرم الاسم الكامل باللغة العربية: نانسي نبيل عجرم الاسم الكامل باللغة الإنجليزية: Nancy Nabil Ajram

تاريخ الميلاد: 16 مايو 1983 البرج الفلكي: برج الثور العمر في 2020: 38 عام محل الميلاد: الإشرافية ببيروت

الجنسية: لبنانية الديانة: مسيحية الحالة الإجتماعية: متزوجة اسم الزوج: فادي الهاشم

مهنة الزوج: طبيب أسنان عدد الأبناء: ثلاثة أسماء الأبناء: إيلا – ميلا- ليا لون الشعر: بني

الطول: 156 سم الوزن: 55 كجم لون العين: زرقاء اسم الأب: نبيل عجرم اسم الأم: ريموندا

المهنة: مغنية وتعمل في اليونيسيف اللغات: العربية، الفرنسية سنوات النشاط: منذ 1998 حتى الآن