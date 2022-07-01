هكذا خلع من أنغام.. حيلة أحمد عز الخطيرة للتخلص من جميع زوجاته بدون دفع ولا جنيه واحد في المؤخر.

تألق النجم أحمد عز خلال الماراثون الرمضاني المنصرم بعد أن تشارك البطولة مع كل من أحمد السقا وياسر جلال وكريم عبد العزيز في مسلسل "الاختيار 3".

ومؤخراً طرحت شركة سينرجى بوستر جديدا لفيلم "كيرة والجن" المقرر طرحه فى السينمات بدءاً من 30 يونيو الجارى، حيث تصدر النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز البوستر الذى يسيطر عليه حالة من التشويق والإثارة، والذى ينافس فى موسم عيد الأضحى المقبل.

نجاحات أحمد عز الفنية يقابلها فشل ذريع في حياته الشخصية وخاصة علاقاته مع النجمات.

ولطالما أثارت حياة أحمد عز الخاصة الكثير من الجدل طوال سنوات شهرته وخاصةً الأخيرة، وارتبط اسمه باسم العديد من الفنانات.

ما يثير الغرابة أن أحمد عز اتبع أسلوب غريب للخروج من علاقاته النسائية وزيجاته بدون الاضطرار لدفع مؤخر الزواج.

وكانت الفنانة السورية أصالة، أولى النساء في حياة أحمد عز، وذلك بسبب صداقتهما الشديدة، والتي فتحت المجال للعديد من الشائعات.

وزاد الأمر جدلًا، مشاركة "عز" للفنانة السورية كـ"موديل"، في أحد كليباتها ببدايته الفنية، والذي كان بعنوان "لما جت عينك في عيني"، وهي إحدى أغاني ألبوم "قلبي بيرتحلك" الذي أصدرته أصالة مع شركة عالم الفن قبل 17 عامًا وتحديدًا عام 1998.

إلا أن "أصالة" نفت الأمر وأكدت أن علاقتهما صداقة فقط، وامتدت حتى اليوم، حتى أنها قامت بإهداء أغنية له في فيلمه "ولاد رزق"، بعنوان "تساهيل".

وترددت شائعات أخري حول الفنان أحمد عز، ولكن هذه المرة مع المخرجة "ساندرا نشأت"، والتي شاركته في العديد من الأفلام، منها "مسجون ترانزيت والمصلحة وملاكي إسكندرية والرهينة".

وقيل أن ثمة علاقة عاطفية تجمع بين الإثنين، وذلك بسبب تعدد مشاركتهما معًا، وفي أثناء صمت "عز" الغريب، خرجت "ساندرا" في أحد البرامج وأكدت أن علاقتها بعز علاقة صداقة فقط.

وشددت على أنه إذا كان هناك علاقة حب بينهما، فلن يمنعهما أحد من إعلانها حتى الديانة المختلفة لم تكن عائقًا فى نظر ساندرا، مشيرة إلى أن عائلتها متحررة ولديها عقلية متفتحة. وجمعت بعض الأفلام بين عز والفنانة اللبنانية نور، وذلك قبل زواجها، وهو ما فتح المجال أيضًا للعديد من الشائعات حولهما، لاسيما وأن الجمهور كان يرى أنهما ثنائي متفاهم.

والتزم "عز" الصمت، ولم يرد على ما يقال، حتى انتهت هذه الشائعات بخبر زواج "نور" من رجل أعمال ليس معروف.

أما الفنانة منة شلبي والتي شاركت عز أيضا في فيلمين وهما "بدل فاقد" و"شباب تيك أواي"،فقد ترددت العديد من الأقاويل بأن هناك علاقة تجمع بين الثنائي، لاسيما وأنهما حرصا في يوم العرض الخاص لفيلم "بدل فاقد"، على الحضور معًا والانصراف في نفس التوقيت، وهو الأمر الذى رجح كفة تأكيد الخبر في هذه الفترة.

أما زوجة أحمد عز وهي الفنانة زينة فقد بدأت الحكاية عندما تفاجأ الجمهور بخبر منتشر على المواقع الإخبارية، يفيد بأن "زينة" تتهم الفنان أحمد عز بإنكار أبناءه منها، وهذا ما نفاه في أكثر مرة بجملة"أقسم بالله ما اولادي"

وبرغم الإنكار، تسربت صور للفنان أحمد عز برفقة "زينة" وهو يقضيان شهر العسل، وبعد العديد من التفاصيل، قررت المحكمة تأكيد ادعاءات "زينة"، وحكمت بأنه بالفعل والد التوأمين.

وارتبط الفنان أحمد عز من المطربة أنغام سرا لفترة كبيرة، حيث كان الخبر لا يصدق ما بين شائعة وحقيقة، حتي أنهت أنغام هذا الجدل، ونشرت عقد زواج عرفي تم بينهما، لتضع "عز" في خانة شديدة السوء.

وأثناء أزمة "عز وزينة"، كان "عز" يستأنف نشاطه الفني، وبدأ في تصوير مسلسله "الإكسلانس"، لتخرج أخبار جديدة حول ارتباطه بالفنانة الشابة منة فضالي التي شاركته بطولة المسلسل، وكالعادة أيضًا، رفض "عز" التعليق.

ونفت "منة" الشائعة، وأكدت أنها مجرد أقاويل واهية الغرض منها فقط البلبلة والتأثير على قرار المحكمة في قضية "زينة".